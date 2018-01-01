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    Армія Асада вгатила авіацією по Дамаску: 36 жертв, більше 100 поранених

    Армія сирійського президента знову атакувала свій народ
    Сирійська урядова авіація вкотре здійснила авіаудар по підконтрольних повстанцям районах Східної Гути в передмісті Дамаска. Про це повідомляє AFP на сторінці у соцмережі Twitter з посиланням на спостерігачів. «Кількість смертей від режиму повітряних ударів на сирійську Східну Гуту зростає до 36: спостерігачі», - йдеться у
    • Сьогодні, 21:12
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    Наслідки авіаудару по передмістю Дамаска, архівне фото
    Наслідки авіаудару по передмістю Дамаска, архівне фото

    Армія сирійського президента знову атакувала свій народ

    Сирійська урядова авіація вкотре здійснила авіаудар по підконтрольних повстанцям районах Східної Гути в передмісті Дамаска.

    Про це повідомляє AFP на сторінці у соцмережі Twitter з посиланням на спостерігачів.

    «Кількість смертей від режиму повітряних ударів на сирійську Східну Гуту зростає до 36: спостерігачі», - йдеться у повідомленні.

    Відзначається, кількість жертв за чотири дні досягла близько 200 людей.

    У свою чергу, агентство Reuters повідомляє про ще 125 поранених.

    Нагадаємо, 4 січня повідомлялося, що 23 мирних жителі загинули внаслідок бомбардувань російської та сирійської авіації неподалік Дамаска.

    Вдень 3 лютого у Сирії на контрольованій повстанцями території збили російський штурмовик. Пілот загинув. За одними даними, літак зазнав авіаудару, за іншими — він загорівся під час посадки. Росія підтвердила, що літак збили за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.

    Після цього Росія активізувала авіаудари в Ідлібі.

    Сирія армія смерть Башар Асад бомбардування Сирії Twitter
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