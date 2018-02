Армія Асада вгатила авіацією по Дамаску: 36 жертв, більше 100 поранених

Армія сирійського президента знову атакувала свій народ

Сирійська урядова авіація вкотре здійснила авіаудар по підконтрольних повстанцям районах Східної Гути в передмісті Дамаска.

Про це повідомляє AFP на сторінці у соцмережі Twitter з посиланням на спостерігачів.

«Кількість смертей від режиму повітряних ударів на сирійську Східну Гуту зростає до 36: спостерігачі», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, кількість жертв за чотири дні досягла близько 200 людей.

У свою чергу, агентство Reuters повідомляє про ще 125 поранених.

Things no father should ever had to do...Saeed, a White Helmet volunteer rescuing his 3 month year old baby in Saqba in #EasternGhouta pic.twitter.com/R30ynF2MAv