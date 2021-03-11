Астрофізик придумав новий спосіб подолати швидкість світла

Ленц вивів рівняння Ейнштейна для невивчених солітонних конфігурацій простору-часу, що дозволяють подолати швидкість світла

Астрофізик Ерік Ленц (Erik W. Lentz) з Геттінгенського університету в Німеччині придумав новий спосіб обійти обмеження швидкості світла і створити двигун викривлення на основі ще не вивчених конфігурацій кривизни простору-часу.

Стаття вченого опублікована в журналі Classical and Quantum Gravity.

Теорія відносності припускає існування двигуна, що дозволяє переміщатися швидше за швидкість світла, однак для цього буде потрібно величезна кількість гіпотетичної матерії, яка має екзотичні властивості, такі як негативна щільність енергії.

Однак нове дослідження дозволяє обійти цю проблему за умови, що вдасться створити надшвидкі солітони при використанні звичайної енергії.

Солітон являє собою стійку хвилю, що рухається з постійною швидкістю. Ленц вивів рівняння Ейнштейна для невивчених солітонних конфігурацій простору-часу, що дозволяють подолати швидкість світла. Це дозволило б подорожувати до Проксіма Центавра і назад до Землі за роки, а не тисячоліття.

Сучасні ракетні технології дозволяють здійснити політ в одну сторону за 50 тисяч років.

Плин часу всередині солітону майже не відрізняється від часу зовні, що виключає парадокс близнят, згідно з яким близнюк, який мандрує на величезних швидкостях, буде молодше свого брата, що залишився на Землі.

Однак для його роботи як і раніше необхідна астрономічна кількість енергії, яка в сотні разів перевищує еквівалентну масу Юпітера. Однак Ленц не виключає, що різні способи енергозбереження дозволять зменшити це число на 60 порядків.