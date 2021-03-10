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    «Надішли своє ім'я на Марс». NASA запускає новий сервіс для землян

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    У лютому&nbsp;повідомлялося про іншу&nbsp;цікаву послугу від NASA: фото на тлі марсіанського пейзажу - «Надішли своє ім'я на Марс». NASA запускає новий сервіс для землян
    У лютому повідомлялося про іншу цікаву послугу від NASA: фото на тлі марсіанського пейзажу
    Фото: NASA

    NASA пропонує всім охочим залишити своє ім'я на Марсі

    Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) запустило сервіс «Надішли своє ім'я на Марс». Ваші дані запишуть на флешку, яка відправиться до Червоної планети на борту корабля під час наступної експедиції в середині 2020-х років.

    На сайті потрібно вказати своє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти і вибрати країну, в якій ви живете. Після заповнення цієї анкети, ви отримаєте так званий «посадковий талон», на якому вказана дата і місце старту експедиції. За даними агентства, цією функцією наразі скористалися понад 11 мільйонів охочих.

    Крім цього, NASA пропонує всім охочим зробити фотографію на тлі Марса. Світлини можна зробити у спеціальній віртуальній фотокабіні.

    Раніше марсохід Perseverance надіслав на Землю перше відео та аудіо з Марсу. Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

    Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

    Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).

    Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.

    Теги: США космос NASA наука мандрівка
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