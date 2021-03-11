Twitter відреагував на рішення Роскомнагляду уповільнити сервіс

У Росії 10 березня уповільнили роботу соцмережі Twitter через її відмову видалити заборонений контент

Twitter зробив заяву після уповільнення в Росії. Так сервіс відреагував на рішення Роскомнадзора уповільнити його роботу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

«Ми знаємо про те, що робота Twitter навмисно сповільнюється в Росії через побоювання з приводу видалення контенту», – йдеться в заяві.

У компанії відзначили, що виступають на захист «відкритого інтернету по всьому світу» і глибоко стурбовані «спробами заблокувати і обмежити громадський діалог онлайн».

Також в заяві йдеться про те, що Twitter дотримується принципу «абсолютної нетерпимості до сексуальної експлуатації дітей», а правила сервісу забороняють публікацію закликів до самогубства.

У Росії 10 березня уповільнили роботу соцмережі Twitter через її відмову видалити заборонений контент. Разом з тим у країні повністю або частково зник доступ до сайту Кремля, уряду, Державної думи та, власне, регулятора — Роскомнагляду.

Регулятор вирішив уповільнити роботу Twitter у Росії на всіх мобільних і на половині стаціонарних пристроїв, адже компанія «систематично не виконує вимоги з видалення контенту, забороненого у РФ». У відомстві нагадали, що Twitter з 2017 року і до цього часу не видаляє повідомлення, в яких є спроби схилити дітей до суїциду, контент з дитячою порнографією і інформацію про вживання наркотиків.

За ці роки Роскомнагляд направив компанії понад 28 тисяч вимог видалити такий контент. Станом на 10 березня 2021 року не видаленими залишаються 3 168 матеріалів із забороненою інформацією. Останнім «яскравим» прикладом називають відмову Twitter видалити заклики до неповнолітніх про вчинення масового суїциду 3 березня 2021 року.

У цей день, за повідомленнями правоохоронних органів Росії, попередили кілька спроб здійснення суїциду неповнолітніми.

Якщо сервіс продовжить ігнорувати вимогу Роскомнагляду, його навіть можуть заблокувати.