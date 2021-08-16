Астрономи розповіли, як спостерігати спалах зірки неозброєним поглядом

Спалах зірки RS Змієносця можна буде спостерігати ще кілька днів

Щоб побачити зірку неозброєним поглядом, треба на чистому небі звернути увагу на сузір'я Змієносця

Вибух зірки, що знаходиться на відстані 4556 світлових років від Землі, можна спостерігати неозброєним поглядом, повідомляє The Sun.

Спалах подвійної зірки RS Змієносця, що складається з білого карлика і червоного гіганта спостерігають астрономи протягом останнього тижня як в північній, так і в південній півкулі. Вчені пишуть, що це - один з найбільш яскравих спалахів за останній час.

Зірка відноситься до класу «повторних нових» зірок - астрономічних об'єктів, що вибухають з певною періодичністю. Так, спалахи RS Змієносця вже відбувалися в 1967, 1985, 2006 роках.

«RS Змієносця - білий карлик з червоним гігантом-компаньйоном, і останній скидає на білий карлик зоряну речовину. Кожні 20 років або близько того накопичується досить маси, яка змушує поверхню білого карлика вибухнути», - повідомив доктор Патрік Трейтхардт.

Щоб побачити зірку неозброєним поглядом, треба на чистому небі звернути увагу на сузір'я Змієносця. RS Змієносця буде незначно виділятися своєю яскравістю на загальному тлі.

На думку астрономів, спалах можна буде спостерігати ще кілька днів.

До слова, 26 травня відбулося повне місячне затемнення, а 19 листопада очікується часткове.