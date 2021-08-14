Boeing та NASA відклали другий політ космічного корабля Starliner

Розробники не змогли оперативно вирішити проблеми з клапанами в паливній системі

Boeing та NASA відклали на невизначений термін другий випробувальний політ космічного корабля Starliner, який розробляється за програмою Commercial Crew Program паралельно з кораблем Crew Dragon компанії SpaceX. Про це повідомляє space.com.

Її мета - створити заміну Space Shuttle (які не використовуються з 2011 року) і російським кораблям «Союз» для доставки людей в космос.

У 2019 році корабель здійснив перший політ без екіпажу, але не зміг вийти на розрахункову орбіту і дістатися до МКС. В результаті Starliner після декількох маневрів повернувся на Землю.

Другий безпілотний політ OFT-2 (Boeing Orbital Flight Test-2) був запланований на 30 липня 2021 року, але його відклали спершу через проблеми на МКС з російським модулем «Наука», а потім - через проблеми з клапанами в паливній системі корабля.

Вирішити їх так і не вдалося, і 13 серпня NASA і Boeing вирішили відкласти запуск Starliner до МКС на невизначений термін. Корабель знімуть з ракети-носія Atlas V і повернуть в цехи компанії у Флориді для роботи з клапанами.

До слова, марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США на Марсі почав шукати ознаки давнього життя на Червоній планеті.

Додамо, що нещодавно Китайський марсохід надіслав селфі з Червоної планети.

Раніше йшлося про те, що марсохід NASA Perseverance зробив ще одну зупинку під час своєї подорожі, щоб досліджувати кратер Джезеро на наявність ознак древнього життя.

Як повідомлялось раніше, марсохід американського космічного агентства NASA Perseverance («Наполегливість») здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса та почав надсилати на Землю фото поверхні Червоної планети.