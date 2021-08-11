Маск запустить на орбіту «цифровий білборд» для трансляції реклами в космосі

Рекламодавці які захочуть скористатися таким незвичайним майданчиком, повинні будуть надати п’ять видів токенів

Космічна компанія SpaceX, що належить мільярдеру та винахіднику Ілону Маску, може наступного року запустити у космос супутник для трансляції рекламних роликів, які транслюватимуться на Twitch і YouTube. Про це повідомляє видання Daily Mail.

SpaceX спільно з канадською компанією Geometric Energy Corp планує у 2022 році відправити в космос супутник-екран CubeSat на ракеті Falcon 9. Апарат буде транслювати рекламу. Купити місце для оголошень зможе будь-хто, але оплату за трансляцію прийматимуть лише у криптовалюті.

З Землі зображення на супутнику звичайно ніхто не побачить, тому на апараті встановлять конструкцію подібну на селфі-палку з камерою, яку направлять на екран. Зображення з неї буде транслюватися на стрімінгових платформах і в YouTube.

Рекламодавці які захочуть скористатися таким незвичайним майданчиком, повинні будуть надати п’ять видів токенів, які відповідатимуть за координати, яскравість, колір і час розміщення.

Деталі дизайну поки не розголошуються, але передбачається, що дисплей буде схожий на відомі об’єкти Reddit Place або Satoshi’s Place, де користувачі могли опублікувати власний малюнок розміром в піксель, заплативши за його зображення на сайті.

Ця ідея розробляється з 2018 року, коли Семюел Рід, генеральний директор канадського стартапу GEC вперше спробував переконати SpaceX, що цю ідею варто було реалізувати.

Розробники рекламного супутника сподіваються, що ряд великих компаній захочуть розмістити в космосі свій логотип, наприклад Coca-Cola і Pepsi.