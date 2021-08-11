Маск запустить на орбіту «цифровий білборд» для трансляції реклами в космосі
Рекламодавці які захочуть скористатися таким незвичайним майданчиком, повинні будуть надати п’ять видів токенів
Космічна компанія SpaceX, що належить мільярдеру та винахіднику Ілону Маску, може наступного року запустити у космос супутник для трансляції рекламних роликів, які транслюватимуться на Twitch і YouTube. Про це повідомляє видання Daily Mail.
SpaceX спільно з канадською компанією Geometric Energy Corp планує у 2022 році відправити в космос супутник-екран CubeSat на ракеті Falcon 9. Апарат буде транслювати рекламу. Купити місце для оголошень зможе будь-хто, але оплату за трансляцію прийматимуть лише у криптовалюті.
З Землі зображення на супутнику звичайно ніхто не побачить, тому на апараті встановлять конструкцію подібну на селфі-палку з камерою, яку направлять на екран. Зображення з неї буде транслюватися на стрімінгових платформах і в YouTube.
Рекламодавці які захочуть скористатися таким незвичайним майданчиком, повинні будуть надати п’ять видів токенів, які відповідатимуть за координати, яскравість, колір і час розміщення.
Деталі дизайну поки не розголошуються, але передбачається, що дисплей буде схожий на відомі об’єкти Reddit Place або Satoshi’s Place, де користувачі могли опублікувати власний малюнок розміром в піксель, заплативши за його зображення на сайті.
Ця ідея розробляється з 2018 року, коли Семюел Рід, генеральний директор канадського стартапу GEC вперше спробував переконати SpaceX, що цю ідею варто було реалізувати.
Розробники рекламного супутника сподіваються, що ряд великих компаній захочуть розмістити в космосі свій логотип, наприклад Coca-Cola і Pepsi.
Додамо, що вчені з різних країн попереджають, що розвага для мільярдерів, яка набирає популярність, може виявитися шкідливим для планети. Дані декількох досліджень, присвячених впливу космічного туризму на атмосферу.
Космічний корабель New Shepard у вівторок, 21 липня, здійснив перший успішний комерційний політ у космос.
Політ New Shepard відбувся через дев’ять днів після того, як у космос вирушив 70-річний британський мільярдер Річард Бренсон Космоплан VSS Unity його компанії Virgin Galactic, піднявся на висоту понад 100 кілометрів, а потім – після кількох хвилин «зависання» успішно приземлився на Землю.
Перед польотом Бренсона Blue Origin заявила, що не вважає політ Virgin Galactic космічним: мовляв, для цього необхідно, щоб апарат піднявся на висоту понад 80 кілометрів. А втім, у США нижня космічна межа становить 80 кілометрів, тому Бренсон і ще п’ятеро членів екіпажу VSS Unity тепер офіційно вважаються астронавтами.
Польоти Virgin Galactic та Blue Origin свідчать про посилення зацікавленості в космічному туризмі. Окрім Бренсона й Безоса, активну роль у цій сфері грає мільярдер Ілон Маск. Його компанія SpaceX до кінця 2021 року має відправити на своєму кораблі Crew Dragon місію Inspiration4 – її оплатив мільярдер Джаред Айзекман.
Сам Маск, до речі, вже оголосив, що збирається вирушити в космос на кораблі VSS Unity Бренсона. А Virgin Galactic розігруватиме два квитки на один зі своїх наступних польотів – ці щасливці зможуть зекономити 250 тисяч гривень, які вже заплатили близько 600 людей, зокрема Джастін Бібер і Леонардо ДіКапріо.
Нагадаємо, компанія Безоса отримала ліцензію на польоти людей у космос.