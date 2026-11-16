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Атака на Кримський міст. Кремль підтвердив пошкодження переправи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Атака на Кримський міст. Кремль підтвердив пошкодження переправи
Пєсков прокоментував пошкодження Кримського мосту
фото: росЗМІ

Пєсков назвав пошкодження незначними, однак визнав, що навіть російська протиповітряна оборона не здатна гарантувати повний захист об'єктів від масованих ударів

Кремль підтвердив пошкодження Кримського мосту внаслідок атаки 16 листопада. Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пошкодження переправи нібито незначні, а рух транспорту мостом продовжується. Водночас остаточну оцінку наслідків удару російська сторона ще не завершила. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву представника Кремля.

За словами Пєскова, відповідні служби наразі оцінюють пошкодження конструкцій Кримського мосту. Детальнішу інформацію про стан переправи та наслідки атаки має оприлюднити Міністерство транспорту Росії.

Представник Кремля запевнив, що виявлені пошкодження незначні. Водночас він не уточнив, які саме елементи мосту постраждали та чи вплинула атака на стан його несучих конструкцій. Пєсков також заявив, що транспортне сполучення переправою триває, попри повідомлення про нічні вибухи та пошкодження.

Окремо прессекретар Путіна прокоментував роботу російської протиповітряної оборони. За його твердженням, засоби ППО РФ працюють ефективно, однак жодна система не здатна забезпечити стовідсотковий захист об'єктів під час масованих атак.

Нагадаємо, в ніч проти 16 листопада в районі Керчі пролунала серія вибухів. За інформацією місцевих Telegram-каналів, приблизно о 01:30 над містом почали кружляти безпілотники. Очевидці повідомляли про вибухи та стрілянину мобільних вогневих груп.

Близько 05:30 місцеві жителі повідомили про проліт реактивних безпілотників. У цей час також було чути вибухи та роботу засобів протиповітряної оборони.

За твердженням моніторингового каналу «Крымский ветер», безпосередній удар по арці Кримського мосту стався о 05:38.

Згодом у мережі з'явилися фотографії, на яких, як стверджують автори повідомлень, автомобільна арка переправи помітно змінила кут нахилу.

Раніше місцеві Telegram-канали поширили інформацію про те, що бойова частина одного з безпілотників нібито впала на праву арку мосту з боку тимчасово окупованого Криму. За цими повідомленнями, конструкція візуально нахилилася приблизно на 15 градусів.

Водночас незалежного підтвердження такої деформації та її масштабів немає. Заява Кремля про незначні пошкодження також не містить технічних даних, які дозволили б встановити фактичний стан конструкції.

Після нічної атаки на під'їздах до Кримського мосту утворилися багатокілометрові затори. За повідомленнями місцевих ЗМІ, у чергах з обох боків переправи опинилися близько двох тисяч автомобілів.

Вранці 16 листопада очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив про удар по Кримському мосту. За його словами, рух транспорту переправою обмежили орієнтовно до середини дня.

Наразі Кремль визнав наявність пошкоджень, проте їхній характер та остаточні наслідки атаки залишаються невідомими до оприлюднення результатів обстеження.

Теги: росія місто війна окупанти

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