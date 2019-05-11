Авіація РФ продовжує бомбардування північно-західної частини Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російська авіація з ночі і до світанку сьогоднішнього дня здійснила шість рейдів на Аль-Гбіт і його околиці

Авіація РФ 12-й день продовжує бомбардування північно-західної частини Сирії. Про це повідомляє британський Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Зазначається, що авіацію Росії підтримує режим Башара Асада важкими обстрілами наземного базування.

Сирійська обсерваторія стежила за інтенсивними прольотами російських бойових літаків, починаючи з ночі 10 травня в небі провінцій Хама та Ідліб у зв'язку з проведенням повітряних нальотів на місцевість.

«Після півночі до світанку сьогоднішнього дня вони здійснили 6 рейдів на Аль-Гбіт і його околиці, 3 рейди на околиці Кафр-Нубл, по 2 рейди на околиці аль-Фтіра, Ваді Мартахун, Маарет Хурма, села аль-Бара і аль-Хвайз», - розповідають спостерігачі.

Також повідомляється, що вертольоти скинули 4 бочкові бомби 11 травня в містечку Аль-Гбіт в південній сільській місцевості Ідліба та інших місцях, зокрема на півночі Латакії.

За даними обсерваторії, під час найсильнішої ескалації після укладання перемир'я Путіна-Ердогана, 33 цивільні особи, зокрема 7 жінок і 11 дітей, загинули внаслідок російських повітряних бомбардувань в Ідлібі і Хамі від 30 квітня по 10 травня.