У Сирії авіація РФ завдала ударів, є загиблі серед цивільних - ЗМІ



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Джерела в рядах опозиції повідомили, що повітряні удари по селах Руб-у аль Джуз і Шинан нанесені літаками ВПС Росії

У результаті бомбардувань і обстрілів за добу загинуло десятеро мирних жителів, зокрема, чотири жінки і двоє дітей

На північному заході Сирії сили режиму Башара Асада та їхні союзники продовжують атаки на населені пункти в зоні деескалації. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на джерела в Управлінні цивільної оборони («Білі каски»).

Згідно з інформацією, в результаті бомбардувань і обстрілів за добу загинуло десятеро мирних жителів, зокрема, чотири жінки і двоє дітей.

Йдеться про атаки на майже два десятки сіл у провінціях Хама та Ідліб. «Білі каски» продовжують пошуково-рятувальні роботи.

Джерела в рядах опозиції повідомили, що повітряні удари по селах Руб-у аль Джуз і Шинан нанесені літаками ВПС Росії.

«Мирні сирійці продовжують масово тікати з районів, які зазнали авіаударів і обстрілів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні чотири дні в зоні деескалації на північному заході Сирії загинули не менше 59 мирних мешканців.

Ідліб був захищений від масового наступу режиму Асада за вересневою угодою, підписаною союзником Дамаска Росією і прихильником повстанців Туреччиною.

Проте близько трьох мільйонів жителів регіону піддавалися дедалі потужнішим обстрілам з січня.

За даними ООН, з лютого 2019 року ескалація призвела до загибелі понад 200 цивільних осіб. США закликали Росію дотримуватися своїх зобов'язань і припинити ескалацію в Ідлібі.