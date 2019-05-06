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    У світі

    У Сирії авіація РФ завдала ударів, є загиблі серед цивільних - ЗМІ

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    Джерела в рядах опозиції повідомили, що повітряні удари по селах Руб-у аль Джуз і Шинан нанесені літаками ВПС Росії - У Сирії авіація РФ завдала ударів, є загиблі серед цивільних - ЗМІ
    Джерела в рядах опозиції повідомили, що повітряні удари по селах Руб-у аль Джуз і Шинан нанесені літаками ВПС Росії

    У результаті бомбардувань і обстрілів за добу загинуло десятеро мирних жителів, зокрема, чотири жінки і двоє дітей

    На північному заході Сирії сили режиму Башара Асада та їхні союзники продовжують атаки на населені пункти в зоні деескалації. Про це повідомляє  Anadolu з посиланням на джерела в Управлінні цивільної оборони («Білі каски»).

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    Згідно з інформацією, в результаті бомбардувань і обстрілів за добу загинуло десятеро мирних жителів, зокрема, чотири жінки і двоє дітей.

    Йдеться про атаки на майже два десятки сіл у провінціях Хама та Ідліб. «Білі каски» продовжують пошуково-рятувальні роботи.

    Джерела в рядах опозиції повідомили, що повітряні удари по селах Руб-у аль Джуз і Шинан нанесені літаками ВПС Росії.

    «Мирні сирійці продовжують масово тікати з районів, які зазнали авіаударів і обстрілів», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що за останні чотири дні в зоні деескалації на північному заході Сирії загинули не менше 59 мирних мешканців.

    Ідліб був захищений від масового наступу режиму Асада за вересневою угодою, підписаною союзником Дамаска Росією і прихильником повстанців Туреччиною.

    Проте близько трьох мільйонів жителів регіону піддавалися дедалі потужнішим обстрілам з січня.

    За даними ООН, з лютого 2019 року ескалація призвела до загибелі понад 200 цивільних осіб. США закликали Росію дотримуватися своїх зобов'язань і припинити ескалацію в Ідлібі.

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