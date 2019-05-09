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    Трамп продовжив санкції проти Сирії ще на рік

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    Дональд Трамп - Трамп продовжив санкції проти Сирії ще на рік
    Дональд Трамп

    Мінфін США заблокував майно певних осіб і заборонив вивезення або реекспорт певних товарів

    Президент США Дональд Трамп продовжив на рік чинність надзвичайного положення щодо уряду Сирії, що передбачає запровадження санкцій.

    Про це йдеться в заяві президента США, яка опублікована на сайт Білого дому.

    Зокрема, буде заблоковано майно певних осіб і заборонене вивезення або реекспорт певних товарів.

    «Жорстокість чинного режиму та утиски сирійського народу становлять загрозу не тільки самій Сирії, а й регіону в цілому», - йдеться в заяві.

    Раніше, у лютому 2019 року, сенат США схвалив заровадження нових санкцій за військову та іншу допомогу Сирії, які можуть впроваджуватися проти країн, що мають ділові стосунки з урядом президента Сирії Башара Асада.

    На початку березня Рада ЄС внесла у санкційні списки щодо Сирії сім міністрів сирійського уряду у зв'язку з перестановками в уряді Сирії.

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