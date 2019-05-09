Трамп продовжив санкції проти Сирії ще на рік
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Мінфін США заблокував майно певних осіб і заборонив вивезення або реекспорт певних товарів
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік чинність надзвичайного положення щодо уряду Сирії, що передбачає запровадження санкцій.
Про це йдеться в заяві президента США, яка опублікована на сайт Білого дому.
Зокрема, буде заблоковано майно певних осіб і заборонене вивезення або реекспорт певних товарів.
«Жорстокість чинного режиму та утиски сирійського народу становлять загрозу не тільки самій Сирії, а й регіону в цілому», - йдеться в заяві.
Раніше, у лютому 2019 року, сенат США схвалив заровадження нових санкцій за військову та іншу допомогу Сирії, які можуть впроваджуватися проти країн, що мають ділові стосунки з урядом президента Сирії Башара Асада.
На початку березня Рада ЄС внесла у санкційні списки щодо Сирії сім міністрів сирійського уряду у зв'язку з перестановками в уряді Сирії.