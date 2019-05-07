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    Дамаск взяв під контроль два населені пункти на північному заході Сирії

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    <p>Просування сирійських урядових сил відбувається в умовах інтенсифікації обстрілів провінції Ідліб</p> - Дамаск взяв під контроль два населені пункти на північному заході Сирії

    Просування сирійських урядових сил відбувається в умовах інтенсифікації обстрілів провінції Ідліб

    Із початку обстрілів наприкінці квітня в Сирії загинули не менше 110 людей

    Армія Сирійської арабської республіки встановила контроль над селами Джанабара і Тель Отман.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Раніше прибічники опозиції заявляли про те, що їм вдалося відбити в понеділок атаки урядових сил на ці населені пункти.

    Сирійський центр моніторингу прав людини, який базується в Лондоні, підтверджує те, що Дамаск взяв під контроль село Тель Отман. Просування сирійських урядових сил відбувається в умовах інтенсифікації обстрілів провінції Ідліб, яка і на даний момент знаходиться під контролем опозиційних до Башара Асада сил.

    Всього, за даними центру моніторингу прав людини, від урядових обстрілів і авіаударів, починаючи із 30 квітня, загинуло не менше 69 цивільних і 41 повстанець.

    Терористичне угруповання Тахрір аль-Шам, яке контролює більшу частину провінції Ідліб, пообіцяло зустріти будь-який повномасштабний урядовий наступ «залізом і вогнем».

    Раніше повідомлялося, що на північному заході Сирії сили режиму Башара Асада та їхні союзники продовжують атаки на населені пункти в зоні деескалації.

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