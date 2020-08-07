Авіакатастрофа в Індії: кількість жертв зросла до 16



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Рятувальні операції на місці аварії вже закінчилися Фото: АР

Місцева поліція заявила, що щонайменше 16 людей загинули унаслідок інциденту, а 123 інших пасажири отримали ушкодження

На півдні Індії літак Air India Express з'їхав зі злітно-посадкової смуги та розколовся надвоє під час посадки у п'ятницю, щонайменше 16 людей загинули.

Про це повідомляє AP.

Місцева поліція заявила, що щонайменше 16 людей загинули унаслідок інциденту, а 123 інших пасажири отримали ушкодження. Старший офіцер поліції штату Керала Абдул Карім заявив, що щонайменше 15 постраждалих перебувають у критичному стані, рятувальні операції на місці події вже закінчилися.

У міністерстві цивільної авіації додали, що не було виявлено пожежі на літаку Boeing 737 після його приземлення та розбиття на дві частини.

Як повідомлялося, пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

На борту судна попередньо перебувала 191 людина. Відомо, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох загиблих.