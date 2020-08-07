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    У світі

    Авіакатастрофа в Індії: загинуло щонайменше п’ятеро людей

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    Літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги та розвалився на частини - Авіакатастрофа в Індії: загинуло щонайменше п’ятеро людей
    Літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги та розвалився на частини

    У місцевій поліції повідомили інформацію про 20 постраждалих, що пеербувають у важкому стані

    В Індії в авіакатастрофі літака у штаті Керала загинули щонайменше п'ятеро людей. Про це заявляє місцева влада, повідомляє Reuters.

    Агентству AFP підтвердили у місцевій поліції інформацію про 20 постраждалих, що перебувають у важкому стані.

    Як повідомлялося, пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде.

    Зазначається, що авіакатастрофа сталася о 19:45 за місцевим часом. 

    Індійське агентство NDTV повідомляє, що двоє людей загинули, один з них пілот літака, і щонайменше 50 осіб отримали поранення.

    Авіакомпанія в офіційній заяві повідомила про 184 пасажирів (з них 10 малолітніх дітей) і сімох членів екіпажу на борту. Частину пасажирів із травмами забрали в лікарні.

    На відео очевидців, літак розвалився на частини.

    За даними Flightradar, мова йде про судно Boeing 737-8NG.

    Відзначається, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Про постраждалих або загиблих інформації поки немає.

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