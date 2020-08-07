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    У світі

    В Іспанії літак виконав екстрену посадку через українця, який відмовився надягти маску

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    Після врегулювання інциденту літак продовжив подорож до Мадрида - В Іспанії літак виконав екстрену посадку через українця, який відмовився надягти маску
    Після врегулювання інциденту літак продовжив подорож до Мадрида

    Літак, що виконував рейс до Мадрида, змушений був сісти на півдорозі, щоб позбутися п'яного дебошира

    Літак авіакомпанії Air Europa, який виконував рейс між островом Гран-Канарія та Мадридом, екстрено приземлився в аеропорту Малаги через українця, який відмовлявся надягти маску. Про це повідомляє El Periodico.

    Зазначається, що інцидент стався ввечері 6 серпня.

    «Враховуючи відмову пасажира, громадянина України, виконувати неодноразові прохання екіпажу вдягти маску, був активований відповідний протокол. Командир повітряного судна запросив посадку в аеропорту Малаги», - розповіли в авіакомпанії Air Europa.

    У повідомленні йшлося про те, що пасажир з видимими ознаками алкогольного сп’яніння відмовляється надягти маску і виконувати інструкції екіпажу.

    За даними іспанських ЗМІ, чоловік також погрожував іншим пасажирам.

    «Після посадки літака, екіпаж передав дебошира іспанським правоохоронцям. Після врегулювання інциденту літак продовжив подорож до Мадрида», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, в Україні почав діяти новий авіазбір: гроші стягують за виліт пасажирів.

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