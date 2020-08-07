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    У світі

    В Індії розбився літак зі 191 пасажиром на борту

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    Літак розвалився на частини. Навколо нього зібрався натовп, фюзеляж поливають водою, щоб він не загорівся - В Індії розбився літак зі 191 пасажиром на борту
    Літак розвалився на частини. Навколо нього зібрався натовп, фюзеляж поливають водою, щоб він не загорівся

    Двоє людей загинули, один з них пілот літака, і щонайменше 50 осіб отримали поранення.

    Пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде в Індії. Про це в п'ятницю, 7 серпня, повідомляє The Daily Mirror.

    Зазначається, що авіакатастрофа сталася о 19:45 за місцевим часом. 

    «На борту літака перебувала 191 особа. Він прямував рейсом Дубай - Кожикоде (місто в штаті Керала)», - йдеться у повідомленні. 

    Як повідомляє індійське агентство NDTV, двоє людей загинули, один з них пілот літака, і щонайменше 50 осіб отримали поранення.

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    Авіакомпанія в офіційній заяві повідомила про 184 пасажирів (з них 10 малолітніх дітей) і сімох членів екіпажу на борту. Частину пасажирів із травмами забрали в лікарні.

    На відео можна побачити, що літак розвалився на частини. Навколо нього зібрався натовп, фюзеляж поливають водою, щоб він не загорівся.

    За даними Flightradar, мова йде про судно Boeing 737-8NG.

    Відзначається, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Про постраждалих або загиблих інформації поки немає.

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