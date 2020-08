В Індії розбився літак зі 191 пасажиром на борту

Двоє людей загинули, один з них пілот літака, і щонайменше 50 осіб отримали поранення.

Пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде в Індії. Про це в п'ятницю, 7 серпня, повідомляє The Daily Mirror.

Зазначається, що авіакатастрофа сталася о 19:45 за місцевим часом.

«На борту літака перебувала 191 особа. Він прямував рейсом Дубай - Кожикоде (місто в штаті Керала)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє індійське агентство NDTV, двоє людей загинули, один з них пілот літака, і щонайменше 50 осіб отримали поранення.

Авіакомпанія в офіційній заяві повідомила про 184 пасажирів (з них 10 малолітніх дітей) і сімох членів екіпажу на борту. Частину пасажирів із травмами забрали в лікарні.

На відео можна побачити, що літак розвалився на частини. Навколо нього зібрався натовп, фюзеляж поливають водою, щоб він не загорівся.

BREAKING - Additional video of the scene after an Air India Express passenger plane crashes during a landing at Karipur Airport in Kozhikode, India.



Approximately 200 people on board. Injuries unknown. pic.twitter.com/1oUiLs4J0S