В Індії розбився літак зі 191 пасажиром на борту
Двоє людей загинули, один з них пілот літака, і щонайменше 50 осіб отримали поранення.
Пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зазнав аварії в аеропорту міста Кожикоде в Індії. Про це в п'ятницю, 7 серпня, повідомляє The Daily Mirror.
Зазначається, що авіакатастрофа сталася о 19:45 за місцевим часом.
«На борту літака перебувала 191 особа. Він прямував рейсом Дубай - Кожикоде (місто в штаті Керала)», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє індійське агентство NDTV, двоє людей загинули, один з них пілот літака, і щонайменше 50 осіб отримали поранення.
Авіакомпанія в офіційній заяві повідомила про 184 пасажирів (з них 10 малолітніх дітей) і сімох членів екіпажу на борту. Частину пасажирів із травмами забрали в лікарні.
На відео можна побачити, що літак розвалився на частини. Навколо нього зібрався натовп, фюзеляж поливають водою, щоб він не загорівся.
BREAKING - Additional video of the scene after an Air India Express passenger plane crashes during a landing at Karipur Airport in Kozhikode, India.— SV News (@SVNewsAlerts) August 7, 2020
Approximately 200 people on board. Injuries unknown. pic.twitter.com/1oUiLs4J0S
За даними Flightradar, мова йде про судно Boeing 737-8NG.
Відзначається, що літак занесло під час посадки, і він виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Про постраждалих або загиблих інформації поки немає.