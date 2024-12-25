Авіакатастрофа в Казахстані: Росавіація назвала винних

Місце авіакатастрофи літака Embraer, який летів з Баку до Грозного

Росавіація переконує, що авіакатастрофа в Казахстані сталася через птахів

Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) назвала попередню причину авіакатастрофи в Казахстані, яка сталася 25 грудня: пасажирський літак Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal розбився нібито внаслідок зіткнення з птахами.

«Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні.

У Росавіації додали, що під час заходу на посадку в аеропорту Актау літак зіткнувся із землею, що спричинило катастрофу.

🇰🇿У Казахстані поблизу Актау розбився пасажирський літак.



Попередньо він летів із Баку до Грозного, пишуть місцеві пабліки. На борту було 67 пассажирів і 5 членів екіпажу. pic.twitter.com/fa3TjMEBE2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Зазначимо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

За попередніми даними відомо, що 25 осіб вижило, їх доставили до лікарні. Наразі невідома кількість загиблих.

Станом на 11 годину аеропорт Актау працює у звичайному режимі. Російські медіа пишуть, що через катастрофу літака президент Азербайджану Ільхам Алієв вирішив повернутися до Баку із саміту Співдружності Незалежних Держав, що проходив у Росії.

Нагадаємо, на Гаваях вантажний літак врізався в будівлю аеропорту. Обидва пілоти, що перебували на борту повітряного судна, загинули.