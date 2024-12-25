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Авіакатастрофа в Казахстані: Росавіація назвала винних

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Казахстані: Росавіація назвала винних
Місце авіакатастрофи літака Embraer, який летів з Баку до Грозного
фото з відкритих джерел

Росавіація переконує, що авіакатастрофа в Казахстані сталася через птахів

Федеральне агентство повітряного транспорту (Росавіація) назвала попередню причину авіакатастрофи в Казахстані, яка сталася 25 грудня: пасажирський літак Embraer азербайджанської авіакомпанії Azal розбився нібито внаслідок зіткнення з птахами. 

«Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. 

У Росавіації додали, що під час заходу на посадку в аеропорту Актау літак зіткнувся із землею, що спричинило катастрофу. 

Зазначимо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Авіакатастрофа в Казахстані: Росавіація назвала винних фото 1
фото з відкритих джерел
Авіакатастрофа в Казахстані: Росавіація назвала винних фото 2
фото з відкритих джерел

За попередніми даними відомо, що 25 осіб вижило, їх доставили до лікарні. Наразі невідома кількість загиблих. 

Станом на 11 годину аеропорт Актау працює у звичайному режимі. Російські медіа пишуть, що через катастрофу літака президент Азербайджану Ільхам Алієв вирішив повернутися до Баку із саміту Співдружності Незалежних Держав, що проходив у Росії.

Нагадаємо, на Гаваях вантажний літак врізався в будівлю аеропорту. Обидва пілоти, що перебували на борту повітряного судна, загинули.

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Теги: Казахстан аеродром літак авіакатастрофа

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Авіакатастрофа в Казахстані: Росавіація назвала винних
Авіакатастрофа в Казахстані: Росавіація назвала винних
Авіакатастрофа в Казахстані: пасажирський літак летів до Грозного (відео)
Авіакатастрофа в Казахстані: пасажирський літак летів до Грозного (відео)
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