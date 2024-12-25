Авіакатастрофа в Казахстані: пасажирський літак летів до Грозного (відео)

Причини катастрофи та інформація про постраждалих з'ясовується

Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Про це повідомляють казахські ЗМІ, зокрема Tengrinews.

Зазначається, що перед падінням борт здійснив кілька кіл над аеропортом. Літак Embraer E190AR перед аварією дав код 7700 і запросив посадку в запасному аеропорту.

Причини катастрофи та інформація про постраждалих наразі залишаються невідомими.

Літаку 11 років, весь час своєї служби він літав в «Азербайджанських авіалініях». Після Грозного він мав здійснити рейс туди-назад із Баку до Самари. Також він літав у Волгоград, Казань, Трабзон і Тбілісі.

🇰🇿У Казахстані поблизу Актау розбився пасажирський літак.



Попередньо він летів із Баку до Грозного, пишуть місцеві пабліки. На борту було 67 пассажирів і 5 членів екіпажу. pic.twitter.com/fa3TjMEBE2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

З місця аварії 12 осіб (одна з них дитина) з різними ушкодженнями доправлено в Мангістауську обласну лікарню в Актау.

Азербайджанські ЗМІ пишуть, що літак не зміг отримати дозвіл на посадку в Грозному через туман. Він полетів у Махачкалу і тільки потім в Актау.

Нагадаємо, у Бразилії розбився пасажирський літак, на борту перебували понад 60 людей. Зазначимо, ця авіакатастрофа стала однією з найбільших трагедій в історії бразильської авіації. Вона знову нагадала про важливість безпеки польотів та необхідність постійного вдосконалення технологій та процедур, щоб запобігти подібним катастрофам у майбутньому.

Окрім того, невеликий вантажний літак під час виконання тренувального польоту врізався в будівлю аеропорту невдовзі після вильоту з Гонолулу, американський штат Гаваї. Обидва пілоти, що перебували на борту повітряного судна, загинули.