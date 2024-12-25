Польща підняла авіацію через російський обстріл України

Раніше повідомлялося, що Польща готова збивати російські ракети

Російські окупанти знову б'ють по Україні ракетами

Польща активізувала військову авіацію через ракетний обстріл Російської Федерації по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування збройних сил Польщі.

«Увага, через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація», – йдеться у повідомленні.

У Польщі приведено у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.

Раніше міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш пояснив, за яких умов Польща збиватиме над своєю територією російські ракети. За його словами, це трапиться, якщо вони становитимуть загрозу «для будь-якого місця в Польщі чи інших країн-членів НАТО»

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.