На Гаваях вантажний літак врізався в будівлю аеропорту: є загиблі

У результаті авіакатастрофи загинув 20-річний Хірам Дефріс, який навчався на пілота, та його старший напарник Престон Калухів

Невеликий вантажний літак під час виконання тренувального польоту врізався в будівлю аеропорту невдовзі після вильоту з Гонолулу, американський штат Гаваї. Обидва пілоти, що перебували на борту повітряного судна, загинули. Про це повідомило Associated Press.

Як зазначається, рейс 689 компанії Kamaka Air зіткнувся із будівлею міжнародного аеропорту ім. Даніель К. Інує.

У Федеральному авіаційному управлінні США (FAA) розповіли, що одномоторний літак Cessna 208 прямував до аеропорту Ланаї в окрузі Мауї. Літак, що був на малій висоті, нахилився вбік, перш ніж влетіти у будівлю. Після зіткнення повітряне судно спалахнуло, утворивши стовп чорного диму.

За інформацією місцевих медіа, у результаті авіакатастрофи загинув 20-річний Хірам Дефріс, який навчався на пілота, та старший пілот Престон Калухів. Інших постраждалих осіб унаслідок інциденту немає.

Розслідування авіакатастрофи проведуть FAA та Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB).