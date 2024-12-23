У Бразилії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив

Цивільна оборона підтвердила дев'ятеро загиблих, ніхто на борту літака не вижив

Літак врізався у другий поверх будинку, а потім впав на меблевий магазин

Внаслідок авіакатастрофи невеликого пасажирського літака у центрі Грамаду на півдні Бразилії у неділю, 23 грудня, загинули дев'ятеро людей. Про це повідомляє DW.

«Цивільна оборона підтвердила дев'ятеро загиблих, ніхто на борту літака не вижив», – зазначив директор департаменту цивільної поліції штату Ріу-Ґранді-ду-Сул Клебер душ Сантос Ліма.

Щонайменше 15 людей були доправлені в лікарню, більшість із них через вдихання диму від пожежі, спричиненої авіакатастрофою.

Зазначається, що літак зачепив димохід будівлі, після чого врізався у другий поверх будинку, а потім впав на меблевий магазин.

На кадрах, опублікованих місцевими ЗМІ, видно, як на вулиці міста горять уламки.

За даними пожежної бригади, літак вилетів з регіонального аеропорту Канела, що поблизу Грамаду, і прямував до Флоріанополіса, іншого популярного під час Різдва туристичного місця.

Грамаду є дуже популярним місцем на півдні Бразилії, відомим своєю німецькою архітектурою та гірськими пейзажами.

Нагадаємо, у Бразилії розбився пасажирський літак: на борту перебували понад 60 людей.

Зазначимо, ця авіакатастрофа стала однією з найбільших трагедій в історії бразильської авіації. Вона знову нагадала про важливість безпеки польотів та необхідність постійного вдосконалення технологій та процедур, щоб запобігти подібним катастрофам у майбутньому.

Окрім того, невеликий вантажний літак під час виконання тренувального польоту врізався в будівлю аеропорту невдовзі після вильоту з Гонолулу, американський штат Гаваї. Обидва пілоти, що перебували на борту повітряного судна, загинули.