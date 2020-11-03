«Авіалінії Антонова» перевезли три гоночні яхти до Нової Зеландії

Перевезення здійснювалося в рамках підготовки до перегонів на Кубок Америки 2021 року

Літаки компанії «Авіалінії Антонова» перевезли три високотехнологічні гоночні яхти з Італії, Великобританії та США до Нової Зеландії у межах підготовки до перегонів на Кубок Америки 2021 року. Про це пишуть Крила.

Відомо, що команда інженерів авіакомпанії працювала над безпечним завантаження яхт класу AC75 довжиною 22,8 метра і шириною 4,9 метра на борт літаків Ан-124-100 «Руслан».

Загальна вага кожної партії, разом із яхтами та допоміжним обладнанням, становила 20 тонн.

Яхти переводили до Нової Зеландії на Кубок Америки 2021 року

«Наші інженери працювали в тісній співпраці з командами, які організовували авіаперевезення цих унікальних яхт, щоб розробити безпечну систему завантаження та укладання для тривалої подорожі в Нову Зеландію. Ан-124 з об’ємом вантажної кабіни до 700 кубометрів був ідеальним літаком для цієї роботи», – йдеться у повідомленні.

Яхти переводили до Нової Зеландії на Кубок Америки 2021 року

Нагадаємо, що на заводі «Антонов» зібрали перший літак без російських деталей.