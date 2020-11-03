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    У світі

    «Авіалінії Антонова» перевезли три гоночні яхти до Нової Зеландії

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    <span>Яхта AC75 італійської команди LUNA ROSSA завантажується в Італії</span> - «Авіалінії Антонова» перевезли три гоночні яхти до Нової Зеландії
    Яхта AC75 італійської команди LUNA ROSSA завантажується в Італії

    Перевезення здійснювалося в рамках підготовки до перегонів на Кубок Америки 2021 року

    Літаки компанії «Авіалінії Антонова» перевезли три високотехнологічні гоночні яхти з Італії, Великобританії та США до Нової Зеландії у межах підготовки до перегонів на Кубок Америки 2021 року. Про це пишуть Крила.

    Відомо, що команда інженерів авіакомпанії працювала над безпечним завантаження яхт класу AC75 довжиною 22,8 метра і шириною 4,9 метра на борт літаків Ан-124-100 «Руслан».

    Загальна вага кожної партії, разом із яхтами та допоміжним обладнанням, становила 20 тонн.

    Яхти переводили до Нової Зеландії на Кубок Америки 2021 року
    Яхти переводили до Нової Зеландії на Кубок Америки 2021 року

    «Наші інженери працювали в тісній співпраці з командами, які організовували авіаперевезення цих унікальних яхт, щоб розробити безпечну систему завантаження та укладання для тривалої подорожі в Нову Зеландію. Ан-124 з об’ємом вантажної кабіни до 700 кубометрів був ідеальним літаком для цієї роботи», – йдеться у повідомленні.

    Яхти переводили до Нової Зеландії на Кубок Америки 2021 року
    Яхти переводили до Нової Зеландії на Кубок Америки 2021 року

    Нагадаємо, що на заводі «Антонов» зібрали перший літак без російських деталей.

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