На заводі «Антонов» зібрали перший літак без російських деталей



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Це перший серійний «Ан-178»

Літак «Ан-178» замовив уряд Перу для національної поліції

Державне підприємство «Антонов» закінчило стапельну збірку літака «Ан-178».

Його замовив уряд Перу для національної поліції. Як і заплановано, український залізний птах повністю без російської комплектації вилетить до Південної Америки наступного року, повідомляє ТСН.

Це перший серійний «Ан-178». Він міг з’явитися і раніше, погоджуються на держпідприємстві, але конструкторам довелося заново перерахувати сотні вузлів та агрегатів під західну електроніку та авіоніку.

«Перший серійний літак буде складатися за відсутності російських компонентів, це дійсно правда. Нас, ДП «Антонов» звинувачували, що кілька років у нас не випускалися серійні літаки і вони не викочувалися з цього цеху. Об’єктивні причини. Багато часу зайняло імпортозаміщення», – повідомив президент ДП «Антонов» Олександр Лось.

Вже готовий фюзеляж, пристиковані крила та хвіст. Тепер залишилося ще протягти кілька сотень кілометрів проводів і буде електрика. Це фактично перша серійна машина, яку майстри збирають без паперових креслень.

Державне підприємство «Антонов» (колишній Авіаційний науково-технічний комплекс імені Олега Костянтиновича Антонова або АНТК імені О. К. Антонова) – український авіабудівний концерн, що об’єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс, для розробки та сертифікації літаків. З 4 квітня 2015 р. входить до складу державного концерну «Укроборонпром».

Як повідомлялося, керівництво та менеджмент державного концерну «Укроборонпром» змінять найближчим часом.

Нагадаємо, фахівці державного підприємства ДП «Антонов» та «Завод 410 ЦА», що входять до складу ДК «Укроборонпром», відремонтують три транспортних літака Ан-32Б Військово-повітряних сил Шрі-Ланки.