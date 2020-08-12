«Антонов» ремонтуватиме літаки для Шрі-Ланки
Три літаки ремонтуватимуть протягом року
Фахівці державного підприємства ДП «Антонов» та «Завод 410 ЦА», що входять до складу ДК «Укроборонпром», відремонтують три транспортних літака Ан-32Б Військово-повітряних сил Шрі-Ланки. Про це повідомляє пресслужба концерну.
Директор заводу ДП «Антонов» Олександр Пащенко поінформував, що 11 серпня літаки прибули в Україну.
Зазначається, що контракт на ремонт літаків був укладений ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з Міністерством оборони Шрі-Ланки. Він передбачає капітальний ремонт, продовження ресурсів та строків служби трьох літаків Ан-32Б.
«Усі ремонтні роботи триватимуть рік та здійснюватимуться на «Заводі 410 ЦА», - йдеться у повідомленні.
Також українські фахівці надали технічну допомогу Військово-повітряним Силам Шрі-Ланки у підготовці літаків до технічного перельоту до України.
Як повідомлялося на початку липня цього року, концерн «Укроборонпром» офіційно призначив Олександра Лося президентом Державного підприємства «Антонов».