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    Економіка та фінанси

    «Антонов» ремонтуватиме літаки для Шрі-Ланки

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    Літаки з Шрі-Ланки вже прибули до України - «Антонов» ремонтуватиме літаки для Шрі-Ланки
    Літаки з Шрі-Ланки вже прибули до України

    Три літаки ремонтуватимуть протягом року

    Фахівці державного підприємства ДП «Антонов» та «Завод 410 ЦА», що входять до складу ДК «Укроборонпром», відремонтують три транспортних літака Ан-32Б Військово-повітряних сил Шрі-Ланки.  Про це повідомляє пресслужба концерну.

    Директор заводу ДП «Антонов» Олександр Пащенко поінформував, що 11 серпня літаки прибули в Україну.

    Зазначається, що контракт на ремонт літаків був укладений ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» з Міністерством оборони Шрі-Ланки. Він передбачає капітальний ремонт, продовження ресурсів та строків служби трьох літаків Ан-32Б.

    «Усі ремонтні роботи триватимуть рік та здійснюватимуться на «Заводі 410 ЦА», - йдеться у повідомленні.

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    «Антонов» ремонтуватиме літаки для Шрі-Ланки
    «Антонов» ремонтуватиме літаки для Шрі-Ланки
    «Антонов» ремонтуватиме літаки для Шрі-Ланки

    Також українські фахівці надали технічну допомогу Військово-повітряним Силам Шрі-Ланки у підготовці літаків до технічного перельоту до України.

    Як повідомлялося на початку липня цього року, концерн «Укроборонпром» офіційно призначив Олександра Лося президентом Державного підприємства «Антонов».

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