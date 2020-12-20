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    У світі

    Австралія посилила карантин

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    У свою чергу штат Західна Австралія ввів жорстке закриття кордонів - Австралія посилила карантин
    У свою чергу штат Західна Австралія ввів жорстке закриття кордонів
    Фото з відкритих джерел

    Таке рішення було ухвалене через те, що у Сіднеї зростає кількість хворих коронавірусом

    Густонаселене місто Австралії Сідней став ще більш ізольованим від решти частини країни після того, як штати закрили кордони і ввели обмежувальні заходи для його жителів. Про це повідомляє Reuters.

    Сусідні штати Вікторія і Квінсленд заборонили людям прибувати з Сіднея з понеділка, 21 грудня.

    Штат Південна Австралія ввів 14-денний карантин для прибулих в Сідней і заборонив мандрівникам залишати постраждалі передмістя.

    У свою чергу штат Західна Австралія ввів жорстке закриття кордонів. Близько чверті мільйона осіб в передмісті Сіднея на північному узбережжі, де стався спалах, були поміщені в сувору ізоляцію до Різдва.

    Прем'єр-міністр Нового Південного Уельсу Гледіс Бережиклян заявила, що громадські збори у всьому Сіднеї будуть обмежені, а домашні зібрання громадянам слід обмежити до десяти осіб.

    Нагадаємо, що Австралія зупинила розробку власної вакцини від коронавірусу.

    Теги: Австралія карантин місто коронавірус
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