Австралія заборонила місцевим жителям залишати країну
До середини березня буде діяти заборона на іноземні поїздки, яку влада ввела як протиепідемічний захід
Жителям Австралії ще на три місяці заборонили подорожі за кордон і круїзи. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомляє портал The New Daily з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Грега Ханта.
«Екстрений період біологічної безпеки відповідно до акта про біобезпеку 2015 року продовжений на додаткові три місяці», – наводить портал заяву Ханта.
Попередня заборона на виїзд з Австралії повинна була закінчитися 17 грудня. Тепер вона триватиме щонайменше до 17 березня.
«Австралія не повністю в безпеці, поки міжнародне співтовариство не буде у безпеці. Ризики за кордоном величезні, якщо ми не будемо підтримувати ці важливі заходи, ми не будемо захищати австралійців», – сказав міністр охорони здоров'я.
До слова, у вівторок в Австралії зареєстрували лише один місцевий випадок зараження коронавірусом. Всього в країні зараз хворіють 42 людини. У Вікторії, епіцентрі епідемії в Австралії, немає нових випадків зараження вже 39 днів.
Всього з початку пандемії у країні заразилися коронавірусом майже 28 тисяч осіб, померли 908.
Зазначимо, що в Австралії вперше за кілька місяців зафіксували спалах коронавірусу.