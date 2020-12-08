Австралія заборонила місцевим жителям залишати країну

В Австралії продовжили заборону на виїзд з країни

До середини березня буде діяти заборона на іноземні поїздки, яку влада ввела як протиепідемічний захід

Жителям Австралії ще на три місяці заборонили подорожі за кордон і круїзи. Про це у вівторок, 8 грудня, повідомляє портал The New Daily з посиланням на міністра охорони здоров'я країни Грега Ханта.

«Екстрений період біологічної безпеки відповідно до акта про біобезпеку 2015 року продовжений на додаткові три місяці», – наводить портал заяву Ханта.

Попередня заборона на виїзд з Австралії повинна була закінчитися 17 грудня. Тепер вона триватиме щонайменше до 17 березня.

«Австралія не повністю в безпеці, поки міжнародне співтовариство не буде у безпеці. Ризики за кордоном величезні, якщо ми не будемо підтримувати ці важливі заходи, ми не будемо захищати австралійців», – сказав міністр охорони здоров'я.

До слова, у вівторок в Австралії зареєстрували лише один місцевий випадок зараження коронавірусом. Всього в країні зараз хворіють 42 людини. У Вікторії, епіцентрі епідемії в Австралії, немає нових випадків зараження вже 39 днів.

Всього з початку пандемії у країні заразилися коронавірусом майже 28 тисяч осіб, померли 908.

Зазначимо, що в Австралії вперше за кілька місяців зафіксували спалах коронавірусу.