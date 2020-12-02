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    Австралія почала розробку гіперзвукового водневого двигуна

    нова енергія
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    <p>Водневий безпілотник Delta-Velos допоможе Австралії підкорити навколоземну орбіту</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австралія почала розробку гіперзвукового водневого двигуна

    Водневий безпілотник Delta-Velos допоможе Австралії підкорити навколоземну орбіту

     

    Фото: h2-view.com

    На новий водневий проект уряд Австралії виділяє близько 1 млн доларів

    Аерокосмічна компанія Hypersonix Launch Systems отримає від уряду Австралії фінансування 956 тис доларів для прискореної розробки багаторазового гіперзвукового повітряно-реактивного двигуна на водні, - повідомляє H2 View

    Завдяки новому двигуну під назвою Spartan Австралія зможе виводити невеликі супутники на низьку навколоземну орбіту (це діапазон висот від 160 км до 2000 км). 

    В рамках своєї інноваційної програми з розробки водневого космічного двигуна компанія Hypersonix тісно співпрацює з South Pacific - одним з провідних постачальників водневих рішень в Австралії. 

    «Spartan буде приводити в дію безпілотний космічний апарат Delta-Velos, розганяючи його до гіперзвукових швидкостей - до 15 тис км/год», - сказав співзасновник і керівник відділу досліджень і розробок Hypersonix Майкл Смарт.

    Теги: Австралія космос фінансування уряд водень
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