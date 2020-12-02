Австралія почала розробку гіперзвукового водневого двигуна

На новий водневий проект уряд Австралії виділяє близько 1 млн доларів

Аерокосмічна компанія Hypersonix Launch Systems отримає від уряду Австралії фінансування 956 тис доларів для прискореної розробки багаторазового гіперзвукового повітряно-реактивного двигуна на водні, - повідомляє H2 View.

Завдяки новому двигуну під назвою Spartan Австралія зможе виводити невеликі супутники на низьку навколоземну орбіту (це діапазон висот від 160 км до 2000 км).

В рамках своєї інноваційної програми з розробки водневого космічного двигуна компанія Hypersonix тісно співпрацює з South Pacific - одним з провідних постачальників водневих рішень в Австралії.

«Spartan буде приводити в дію безпілотний космічний апарат Delta-Velos, розганяючи його до гіперзвукових швидкостей - до 15 тис км/год», - сказав співзасновник і керівник відділу досліджень і розробок Hypersonix Майкл Смарт.