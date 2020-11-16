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    В Австралії вперше за кілька місяців зафіксували спалах коронавірусу

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    На півдні країни влада підтвердила щонайменше 17 нових заражень - В Австралії вперше за кілька місяців зафіксували спалах коронавірусу
    На півдні країни влада підтвердила щонайменше 17 нових заражень

    Спалах коронавірусу пов'язують з готелем, де перебувають на карантині австралійці, які повертаються з-за кордону

    В Австралії в місті Аделаїда на півдні країни влада підтвердила щонайменше 17 нових заражень. Це максимальна кількість випадків, зареєстрована в регіоні з квітня. Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що спалах коронавірусу пов'язують з готелем, де перебувають на карантині австралійці, які повертаються з-за кордону.

    На початку листопада Австралія вперше за кілька місяців повідомила про відсутність нових зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.

    Всього з початку пандемії в Австралії коронавірус діагностували у 27 711 осіб, 907 пацієнтів померли.

    До слова, у світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.

    Нагадаємо, в  Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина). За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

    Теги: Австралія влада коронавірус
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