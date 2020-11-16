В Австралії вперше за кілька місяців зафіксували спалах коронавірусу

Спалах коронавірусу пов'язують з готелем, де перебувають на карантині австралійці, які повертаються з-за кордону

В Австралії в місті Аделаїда на півдні країни влада підтвердила щонайменше 17 нових заражень. Це максимальна кількість випадків, зареєстрована в регіоні з квітня. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що спалах коронавірусу пов'язують з готелем, де перебувають на карантині австралійці, які повертаються з-за кордону.

На початку листопада Австралія вперше за кілька місяців повідомила про відсутність нових зареєстрованих випадків зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії в Австралії коронавірус діагностували у 27 711 осіб, 907 пацієнтів померли.

До слова, у світі станом на 16 листопада коронавірусом заразилися вже 54,818,483 людини. Від початку пандемії одужало 38,140,650 осіб, а кількість померлих зросла до 1,324,530 людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина). За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.