Австралія вперше за 100 років закриє кордон між штатами через коронавірус



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За останні кілька днів у столиці штату Вікторія Мельбурні різко збільшилася кількість випадків коронавірусу

Кордон мають закрити у вівторок, 7 липня, о 23:59 на невизначений термін

Австралія вперше за 100 років закриє кордон між двома найбільш густонаселеними штатами країни - Новим Південним Уельсом і Вікторією.

Як повідомляє Reuters, за останні кілька днів у столиці Вікторії Мельбурні різко збільшилася кількість випадків коронавірусу.

«За добу там зафіксували 127 випадків коронавірусу - найвищий показник з початку пандемії (загалом по країні за добу зафіксували 140 випадків). Через це уряд змушений тимчасово заборонити пересування між двома штатами - вперше за 100 років. Востаннє це відбулося в 1919 році, під час пандемії «іспанки», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кордон мають закрити у вівторок, 7 липня, о 23:59 на невизначений термін. Територію патрулюватимуть військові.

Reuters пише, що через кордон штатів проходять 55 доріг, парки і річки. Деякі підприємства працюють з обох боків кордону і деякі працівники та школярі щодня його перетинають.

«Те, що відбувається у Вікторії, не відбувалося ще ніде в Австралії. Це новий виток пандемії, і тому він вимагає нової реакції», - заявила прем'єр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджіклян.

Як повідомлялося, Іспанія закрила пляжі через порушення соціальної дистанції.

До відома, у світі другий день поспіль фіксують понад 200 тис. нових хворих на Covid-19. Загалом зареєструвано 11 559 213 випадків коронавірусу. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.