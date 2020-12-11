Санітарна служба рекомендувала схвалити у США вакцину Pfizer і BioNTech

17 фахівців проголосували за використання у США вакцини компаній Pfizer і BioNTech, а четверо – проти

Рішення FDA може стати серйозним поштовхом до початку масової вакцинації в США

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендувало схвалити в США екстрене використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 17 фахівців проголосували за використання вакцини, а четверо – проти.

Дане рішення FDA може стати серйозним поштовхом до початку масової вакцинації в США, додає видання.

У той же час, голосування не означає те, що вакцину почнуть застосовувати. Остаточне рішення буде прийнято Консультативним комітетом по імунізації (ACIP). Засідання комітету має пройти в п'ятницю, 11 грудня.

Медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.