  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Санітарна служба рекомендувала схвалити у США вакцину Pfizer і BioNTech

    • Розсилка
    17 фахівців проголосували за використання у США вакцини компаній Pfizer і BioNTech, а четверо&nbsp;&ndash; проти - Санітарна служба рекомендувала схвалити у США вакцину Pfizer і BioNTech
    17 фахівців проголосували за використання у США вакцини компаній Pfizer і BioNTech, а четверо – проти

    Рішення FDA може стати серйозним поштовхом до початку масової вакцинації в США

    Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендувало схвалити в США екстрене використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що 17 фахівців проголосували за використання вакцини, а четверо – проти.

    Дане рішення FDA може стати серйозним поштовхом до початку масової вакцинації в США, додає видання.

    У той же час, голосування не означає те, що вакцину почнуть застосовувати. Остаточне рішення буде прийнято Консультативним комітетом по імунізації (ACIP). Засідання комітету має пройти в п'ятницю, 11 грудня.

    Медична влада США зараз розглядає дві вакцини від коронавірусу: виробництва компаній Pfizer і Moderna. Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.

    Теги: США медицина щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies