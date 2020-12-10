Саудівська Аравія схвалила вакцину Pfizer від Covid-19

Влада має намір перевіряти зразки з кожної партії вакцини, щоб бути повністю впевненими у її безпеці

Фахівці схвалили препарат виробництва Pfizer / BioNTech, однак збираються перевіряти зразки з кожної партії, що прибуватиме у країну

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Саудівської Аравії (SFDA) схвалило реєстрацію і використання вакцини проти коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech. Терміни поставки препарату і початку вакцинації оголосять пізніше, пише Arabnews.com.

«Після ретельного обговорення питання у всіх його технічних і наукових аспектах прийнято рішення дозволити реєстрацію вакцини і її використання», – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що влада має намір перевіряти зразки з кожної партії вакцини, щоб бути повністю впевненими у її безпеці.

Нагадаємо, що Канада схвалила вакцину від Covid-19 компанії Pfizer.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.