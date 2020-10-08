Австралійська акторка розкрила секрети схуднення в ізоляції



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Ребел Вілсон пережовує їжу до 30 разів

Ребел Вілсон скинула 20 кілограмів

Австралійська акторка Ребел Вілсон (Rebel Wilson) скинула 20 кілограмів і поділилася секретами схуднення на самоізоляції.

Відповідний матеріал публікує The Sun.

За словами 40-річної знаменитості, вона займається спортом мінімум п'ять разів на тиждень. Вілсон виконує інтервальні і силові тренування, а також різні вправи з обважнювачами і гантелями. Її персональний тренер Джоно Кастано Асеро (Jono Castano Acero) рекомендує займатися не менше 45 хвилин, щоб ефективно спалювати зайві калорії.

Більш того, акторка уникає слова «дієта», так як Асеро воліє, щоб його клієнти розглядали фізичні вправи і корекцію раціону як зміна способу життя, а не обмеження.

«Я ненавиджу слово дієта. Я за баланс. Людина повинна насолоджуватися процесом. Якщо створити занадто багато заборон, ви не будете отримувати задоволення від прогресу»,–прокоментував він.

Також зірка проходить 10 тисяч кроків в день.

«Я закликаю всіх, з ким займаюся, робити додаткові кардіотренування протягом дня, щоб не переставати рухатися. Маленький порада–візьміть годинник або використовуйте телефон для підрахунку кроків і ходіть до 10 тисяч в день. Навіть якщо ви пройшли дев'ять тисяч, а за вікном уже 10 вечора, ви все одно повинні довести справу до кінця»,–сказав тренер.

Крім цього, Ребел Вілсон пережовує їжу до 30 разів. Як повідомляє джерело, актриса дотримується методу Майра, який являє собою план схуднення, спрямований на поліпшення здоров'я кишечника. Дана програма має на увазі зниження споживання глютену і молочних продуктів. Також вона виключає перекушування і закликає людей жувати кожен шматок по 30 разів, щоб полегшити травлення.

Знаменитість додала, що початком шляху до зниження ваги стали заняття танцями. Завдяки інтенсивним тренуванням під час репетицій до фільму «Кішки», героїня скинула майже шість кілограмів за кілька днів, оскільки їй доводилося вчити складні танцювальні рухи без перерви на відпочинок.