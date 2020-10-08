У Харкові закінчуються ліжка для хворих на Covid-19
Медзаклади Харкова заповнені, ліжка зі складів доставляють у холи та коридориУ лікарнях Харкова перебувають 811 людей із пневмонією, 667 з них мають підтверджений коронавірус.
Про це журналістам розповіла заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
«Заповненість увесь час 100%. Але іде динамічна зміна людей: одного виписали, тут же на це ліжко поклали іншу людину. Ліжка не порожніють. Є навіть ситуації, коли людна може трошки почекати у прийомному відділенні, поки випишеться і поїде людина, яка лежить на ліжку», – сказала Горбунова-Рубан.
За її словами, у міській лікарні №18, розрахованій на 50 ліжок, 7 жовтня перебуває 53 пацієнти. У розрахованій на 140 ліжок лікарні №13 на 7 жовтня 150 людей.
«Вони подіставали вже всі ліжка, які були приховані у приміщеннях складських. Ліжка стоять у коридорах, вони стоять у холах, де є місця. І нічого із цим не зробимо: вони будуть стояти, вони будуть працювати, і люди, які на них лежать, будуть лікуватися, вони отримуватимуть все, що треба», – сказала Горбунова-Рубан.
Ліжка у холах і коридорах: яка заповненість у Харківських опорних Covid-лікарняхСуспільне Харків
Персоналу, за словами заступниці, вистачає. На її думку, кількість випадків, підтверджених за добу, у Харкові, ще ростиме: «Це не рекорд, це наступна цифра. Наші рекорди всі попереду».
У міській лікарні №25 проведуть киснепровід (зараз там 27 ліжок мають доступ до кисню із 190 загальної кількості).
Додаткові 60 ліжок планують відкрити у лікарні №17, провести киснепровід на 8 та 9 поверхах. Всього у лікарні буде 190 ліжок.
За словами Горбунової-Рубан, вдома лікуються 5800 харків'ян, 287 мають підтверджений COVID-19, але хворіють безсимптомно. Серед хворих 474 дитини, 257 медиків.
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