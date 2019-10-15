Австралійський авіаперевізник запускає перший прямий 20-годинний авіарейс з Нью-Йорка до Сіднея



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На борту Boeing Co. Dreamliner будуть присутні вчені та медики, які слідкуватимуть за мозковою діяльністю пілотів, харчуванням, сном та активністю 50 пасажирів

Літак вилетить з США цієї п’ятниці і приземлиться в Австралії в неділю вранці

Австралійський авіаперевізник Qantas вже цієї п’ятниці протестує перший 20-годинний рейс із Нью-Йорка до Сіднея, аби зрозуміти вплив такого довготривалого перельоту на людський організм.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Жодна авіакомпанія ніколи не здійснювала рейс за цим маршрутом без зупинки. Літак вилетить з США у п’ятницю і приземлиться в Австралії в неділю вранці, що стане найтривалішим – близько 20 годин – перельотом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на борту Boeing Co. Dreamliner будуть присутні вчені та медики, які слідкуватимуть за мозковою діяльністю пілотів, харчуванням, сном та активністю 50 пасажирів включно з екіпажем літака.

Рейс здійснить переліт на відстань 16,2 тис. км за 19,5 години.

Видання зазначає, що на борту буде відсутній багаж. Також обмеженим буде харчування пасажирів.

Компанія поки проводитиме тестові польоти. Офіційний запуск прямих довготривалих рейсів запланований на 2022 рік.

В авіакомпанії також планують відкрити прямі рейси з Сіднея до Лондона. Переліт до британської столиці - близько 17 тисяч кілометрів - займе 20 годин 20 хвилин при середній швидкості літака 837 км за годину.