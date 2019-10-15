SkyUp протягом цього року перевіз понад мільйон пасажирів



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Пунктуальність вильотів SkyUp з аеропортів України та іноземних аеропортів у вересні 2019 року склала 81%

У вересні послугами лоукоста скористалися 168 911 мандрівників

SkyUp за 9 місяців 2019 року перевіз 1 204 340 пасажирів.

Про це пише avianews.com

Зазначається, що у вересні послугами лоукоста скористалися 168 911 мандрівників, які були перевезені 1 029 рейсами. З них 564 рейси були регулярні, 465 - чартерні. Таким чином, співвідношення склало 54,8% до 45,2% на користь регулярних.

Пунктуальність вильотів SkyUp з аеропортів України та іноземних аеропортів у вересні 2019 року склала 81%. Виконаними за розкладом вважається рейс, що відправився з відхиленням від графіка не більше 15 хвилин. Більше години лоукост затримав 5% рейсів.

Найбільш популярними регулярними напрямками SkyUp за кількістю перевезених пасажирів у вересні 2019 року стали Батумі, Тбілісі, Барселона, Аліканте, Ларнака, чартерними - Шарм-ель-Шейх, Хургада, Монастир, Тиват і Анталья.

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp «загубила» свій літак, що мав вилетіти до Єревану.