Windrose розглядає можливість запуску рейсів з Києва в Любляну



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Рейси між Києвом і Любляною можуть стартувати, починаючи з 21 грудня

Авіакомпанія Windrose розглядає можливість запуску з кінця поточного року чартерних рейсів з Києва до столиці Словенії Любляни.

Про це повідомляє EX-YU Aviation News.

Рейси між Києвом і Любляною можуть стартувати, починаючи з 21 грудня, але керівництво української авіакомпанії ще не прийняло остаточного рішення на цей рахунок.

«У нас є намір почати польоти, але поки немає остаточного рішення», — цитує балканське видання слова керівника прес-служби Windrose Наталії Кочанової.

Якщо рейси все ж будуть запущені, то очікується, що вони будуть виконуватися тричі на тиждень — по вівторках, четвергах і суботах з вильотом з Києва в другій половині дня.

Windrose вже раніше планувала вихід на маршрут Київ-Любляна — в 2017 році це повинно було відбутися в період зимової навігації. Але в підсумку українська чартерна авіакомпанія все ж таки відмовилася від таких планів, мотивуючи своє рішення низьким попитом з боку пасажирів.

У жовтні 2017 року прямі рейси Любляна-Київ після п'ятирічної перерви почала виконувати словенська авіакомпанія Adria Airways, але через рік вона припинила літати за маршрутом.