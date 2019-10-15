Ryanair планує наступного року перевезти на українських рейсах понад 2 млн пасажирів



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Ryanair планує наступного року перевезти на українських рейсах понад 2,1 млн пасажирів

У 2020 році Ryanair планує відкрити в Україні 18 маршрутів, з яких два нових - зі Львова до Будапешта і з Харкова до Варшави -

Ірландський лоукостер Ryanair (Дублін) має намір в 2020 році перевезти на українських рейсах понад 2,1 млн пасажирів, що на 33% більше, ніж в 2019 році.

Про це повідомив комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Брайан на брифінгу з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм в Києві у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, в 2020 році Ryanair планує відкрити в Україні 18 маршрутів, з яких два нових - зі Львова до Будапешта і з Харкова до Варшави (двічі на тиждень). Всього в 2020 році компанія буде здійснювати 43 маршрути з України.

Як повідомлялося, Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова.

Нагадаємо, за 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України.

Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоу-кост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.

Ryanair щодня здійснює понад 2 тис. Перельотів в / з 236 аеропортів. У минулому фінроці компанія перевезла 130,3 млн осіб. Її парк налічує 460 літаків Boeing-737.