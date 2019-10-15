  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Ryanair планує наступного року перевезти на українських рейсах понад 2 млн пасажирів

    • Розсилка
    Ryanair планує наступного року перевезти на українських рейсах понад 2,1 млн пасажирів - Ryanair планує наступного року перевезти на українських рейсах понад 2 млн пасажирів
    Ryanair планує наступного року перевезти на українських рейсах понад 2,1 млн пасажирів

    У 2020 році Ryanair планує відкрити в Україні 18 маршрутів, з яких два нових - зі Львова до Будапешта і з Харкова до Варшави -

    Ірландський лоукостер Ryanair (Дублін) має намір в 2020 році перевезти на українських рейсах понад 2,1 млн пасажирів, що на 33% більше, ніж в 2019 році.

    Про це повідомив комерційний директор компанії Ryanair Девід О'Брайан на брифінгу з міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм в Києві у вівторок, пише Інтерфакс-Україна.

    За його словами, в 2020 році Ryanair планує відкрити в Україні 18 маршрутів, з яких два нових - зі Львова до Будапешта і з Харкова до Варшави (двічі на тиждень). Всього в 2020 році компанія буде здійснювати 43 маршрути з України.

    Як повідомлялося, Ryanair запускає рейси з Херсона до Кракова.

    Нагадаємо, за 5 євро в Європу: Ryanair знизив ціни на квитки з України.

    Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоу-кост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.

    Ryanair щодня здійснює понад 2 тис. Перельотів в / з 236 аеропортів. У минулому фінроці компанія перевезла 130,3 млн осіб. Її парк налічує 460 літаків Boeing-737.

    Читайте також
    ринок ціни літак авіаперевезення Ryanair парк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ