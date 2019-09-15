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    У світі

    Австрійська ультраправа партія обрала нового лідера

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    <p>Норберт Гофер</p> - Австрійська ультраправа партія обрала нового лідера

    Норберт Гофер

    Понад 98% делегатів на партійному з’їзді в Граці підтримали кандидатуру Гофера

    Ультраправа Партія свободи Австрії у суботу обрала новим лідером колишнього міністра та кандидата в президенти Норберта Гофера.

    Про це повідомляє ORF.

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    Вибори нового глави партії відбулися на тлі намагань політсили повернутися до влади на дострокових парламентських виборах 29 вересня.

    Репутація партії сильно постраждала в результаті травневого скандалу після публікації відео, на якому колишній лідер партії Ганс-Крістіан Штрахе вів переговори нібито з російською інвесторкою.

    Після скандалу урядова коаліція, до якої входила Партія свободи, розвалилася, а в Австрії оголосили дострокові вибори.

    Понад 98% делегатів на партійному з’їзді в Граці підтримали кандидатуру Гофера. 806 делегатів мали право голосу, 802 проголосували.

    У 2016 році Гофер з незначним відривом програв президентські вибори чинному президенту-лібералу Александру ван дер Беллену. В уряді Себастіана Курца Гофер обіймав посаду міністра транспорту.

    Нагадаємо, рейтинг чеських комуністів вперше опустився нижче 5-відсоткового порогу, необхідного для проходження до парламенту.

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