Австрійська ультраправа партія обрала нового лідера



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Норберт Гофер

Понад 98% делегатів на партійному з’їзді в Граці підтримали кандидатуру Гофера

Ультраправа Партія свободи Австрії у суботу обрала новим лідером колишнього міністра та кандидата в президенти Норберта Гофера.

Про це повідомляє ORF.

Вибори нового глави партії відбулися на тлі намагань політсили повернутися до влади на дострокових парламентських виборах 29 вересня.

Репутація партії сильно постраждала в результаті травневого скандалу після публікації відео, на якому колишній лідер партії Ганс-Крістіан Штрахе вів переговори нібито з російською інвесторкою.

Після скандалу урядова коаліція, до якої входила Партія свободи, розвалилася, а в Австрії оголосили дострокові вибори.

Понад 98% делегатів на партійному з’їзді в Граці підтримали кандидатуру Гофера. 806 делегатів мали право голосу, 802 проголосували.

У 2016 році Гофер з незначним відривом програв президентські вибори чинному президенту-лібералу Александру ван дер Беллену. В уряді Себастіана Курца Гофер обіймав посаду міністра транспорту.

Нагадаємо, рейтинг чеських комуністів вперше опустився нижче 5-відсоткового порогу, необхідного для проходження до парламенту.