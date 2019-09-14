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    Культура

    Народний депутат прийшла до Верховної Ради в нашийнику (фото)

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    Народний депутат прийшла до Верховної Ради в нашийнику (фото)

    Користувачі мережі активно коментують

    Народний депутат України від «Слуги народу» Ірина Аллахвердієва прийшла на сесію Верховної Ради в ошийнику.

    Відповідне фото, зроблене в сесійній залі Парламенту, опублікували на сторінці «Вибори 2019» у Facebook.

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    Користувачі мережі активно коментують образ депутатки:

    «Стил собачки», «У гармонії з рештою своїх», «Чекає на команду «служити», «По губах видно, як вона стала депутаткою», «Ну, на роботу могла ходити ще й із намордником», «Новий стиль – «твоя раба».

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