Голосуючи за звільнення ЦВК, більшість вистрілила собі у ногу – Порошенко



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13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії

Порошенко зауважив, що мотиви рішення щодо ЦВК «слід все ж таки шукати не у минулому, а у майбутньому»

Лідер партії «ЄС», п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що розпуск ЦВК викликає занепокоєння.

Про це він сказав у своєму зверненні, яке 13 вересня опубліковане у Facebook.

«Голосуючи за звільнення ЦВК, більшість вистрілила собі у ногу. Власним сумнівним рішенням підставила під сумнів легітимність і президента, і парламенту. Адже комісія, яка не пропрацювала і року, бездоганно провела дві виборчі кампанії. Міжнародні організації і спостерігачі вибори президента і ВР визнали такими, що відповідають європейським стандартам», - заявив Порошенко.

Він зауважив, що мотиви рішення щодо ЦВК «слід все ж таки шукати не у минулому, а у майбутньому».

«Особливе занепокоєння викликають вибори на окупованих територіях. Все більше сигналів, що без виконання безпекового компоненту Мінських угод вони можуть відбутися на російських умовах. Несподівана заміна комісії може бути пов’язана саме з цим», - підкреслив Порошенко.

Він подякував членам ЦВК «за проведення двох чесних виборів».

«Від імені «Європейської Солідарності» дякую фракції «Голос» за принципову неучасть у ще одному голосуванні, яке веде до авторитаризму. Дякую громадським організаціям, які намагалися утримати наших парламентських «стахановців» від сумнівного трудового рекорду. Час усвідомити, що захистити демократію та європейський вибір ми можемо тільки разом», - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.

Нагадаємо, Центральну виборчу комісію оновили 20 вересня 2018 року. Верховна Рада 8 скликання звільнила 13 із 15 членів ЦВК й призначила до комісії 14 нових членів за поданням тодішнього президента Петра Порошенка. Цьому передували докори громадськості за те, що ЦВК не оновлюють в строки.

9 вересня 2019 року новий президент Володимир Зеленський направив до Ради подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.