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    Австрія відтермінувала відкриття барів і ресторанів до Великодня

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    <p>Бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади в Австрії залишаться закритими</p> - Австрія відтермінувала відкриття барів і ресторанів до Великодня

    Бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади в Австрії залишаться закритими

    Уряд відхилив прохання деяких кафе і барів відкривати сади і прилеглі території

    Уряд Австрії оголосив, що відкриття сектора гостинності переноситься як мінімум до Великодня.

    Про це повідомляє The Local.

    Бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади залишаться закритими. Їм як і раніше дозволено працювати на винос.

    Водночас уряд зазначив, що 1 березня проведе зустріч з експертами та керівниками держави, щоб переглянути поточний курс дій.

    За словами міністра охорони здоров'я Австрії Рудольфа Аншобера, уряд відхилив прохання деяких кафе і барів відкривати сади і прилеглі території, бо в березні температура буде підвищуватися.

    До слова, уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 21 лютого, які були введені через пандемію коронавірусу.

    Так, в Ізраїлі відкриються спортивні та тренажерні зали, басейни, фітнес-клуби, готелі (без ресторанів), установи культури і культурні заходи. Однак їх можна буде відвідувати тільки тим, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу.

    Вуличні магазини, торгові центри, ринки, музеї і бібліотеки будуть відкриті для всіх ізраїльтян.

    Теги: Австрія ресторан карантин харчування
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