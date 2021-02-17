Австрія відтермінувала відкриття барів і ресторанів до Великодня

Бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади в Австрії залишаться закритими

Уряд відхилив прохання деяких кафе і барів відкривати сади і прилеглі території

Уряд Австрії оголосив, що відкриття сектора гостинності переноситься як мінімум до Великодня.

Про це повідомляє The Local.

Бари, ресторани, туристичні, культурні та розважальні заклади залишаться закритими. Їм як і раніше дозволено працювати на винос.

Водночас уряд зазначив, що 1 березня проведе зустріч з експертами та керівниками держави, щоб переглянути поточний курс дій.

За словами міністра охорони здоров'я Австрії Рудольфа Аншобера, уряд відхилив прохання деяких кафе і барів відкривати сади і прилеглі території, бо в березні температура буде підвищуватися.

До слова, уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 21 лютого, які були введені через пандемію коронавірусу.

Так, в Ізраїлі відкриються спортивні та тренажерні зали, басейни, фітнес-клуби, готелі (без ресторанів), установи культури і культурні заходи. Однак їх можна буде відвідувати тільки тим, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу.

Вуличні магазини, торгові центри, ринки, музеї і бібліотеки будуть відкриті для всіх ізраїльтян.