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    У світі

    Ізраїль цього тижня послабить карантин: що зміниться

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    Синагоги і інші молитовні будинки відкриють в п'ятницю, 19 лютого - Ізраїль цього тижня послабить карантин: що зміниться
    Синагоги і інші молитовні будинки відкриють в п'ятницю, 19 лютого

    Відвідувати низку відкритих закладів можна буде тільки тим, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу

    Уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 21 лютого, які були введені через пандемію коронавірусу.

    Про це повідомляє The Times Of Israel.

    Так, в Ізраїлі відкриються спортивні та тренажерні зали, басейни, фітнес-клуби, готелі (без ресторанів), установи культури і культурні заходи. Однак їх можна буде відвідувати тільки тим, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу.

    Вуличні магазини, торгові центри, ринки, музеї і бібліотеки будуть відкриті для всіх ізраїльтян.

    Також відновиться навчання учнів 5 і 6 класів.

    Синагоги і інші молитовні будинки відкриють в п'ятницю, 19 лютого. Відвідуваність буде обмежена 10 людьми в приміщенні і 20 – на вулиці.

    Як відомо, Ізраїль запроваджує зелені паспорти для вакцинованих громадян.

    До слова, понад два мільйона ізраїльтян вже отримали другу дозу Covid-вакцини.

    Також повідомлялося, що в Ізраїлі через три тижні після початку масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень та госпіталізацій.

    Попри це, уряд Ізраїлю продовжив заборону на авіасполучення в зв'язку з пандемією Covid-19 до 20 лютого.

    Теги: Ізраїль музеї навчання карантин коронавірус
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