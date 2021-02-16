Ізраїль цього тижня послабить карантин: що зміниться
Відвідувати низку відкритих закладів можна буде тільки тим, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу
Уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 21 лютого, які були введені через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє The Times Of Israel.
Так, в Ізраїлі відкриються спортивні та тренажерні зали, басейни, фітнес-клуби, готелі (без ресторанів), установи культури і культурні заходи. Однак їх можна буде відвідувати тільки тим, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу.
Вуличні магазини, торгові центри, ринки, музеї і бібліотеки будуть відкриті для всіх ізраїльтян.
Також відновиться навчання учнів 5 і 6 класів.
Синагоги і інші молитовні будинки відкриють в п'ятницю, 19 лютого. Відвідуваність буде обмежена 10 людьми в приміщенні і 20 – на вулиці.
Як відомо, Ізраїль запроваджує зелені паспорти для вакцинованих громадян.
До слова, понад два мільйона ізраїльтян вже отримали другу дозу Covid-вакцини.
Також повідомлялося, що в Ізраїлі через три тижні після початку масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNTech зафіксували спад кількості заражень та госпіталізацій.
Попри це, уряд Ізраїлю продовжив заборону на авіасполучення в зв'язку з пандемією Covid-19 до 20 лютого.