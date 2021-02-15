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    У світі

    Масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося, – ВООЗ

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    Масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося - Масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося, – ВООЗ
    Масштаб пандемії коронавірусу у Вухані був більшим, ніж вважалося

    Група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що Covid-19 міг циркулювати за межами китайського міста Вухань

    Члени місії Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили свідчення того, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

    Вони досліджували виникнення коронавірусу в китайському місті Вухань у грудні 2019 року.

    Про це керівник розслідувального напрямку місії Пітер Бен Ембарек розповів в інтерв’ю CNN.

    За його словами, місія ВООЗ виявила кілька свідчень того, що масштаб епідемії коронавірусу у Вухані в грудні 2019 року був більшим, ніж вважалось. Тобто хворих було більше, ніж офіційно заявлялось.

    Річ у тім, що лікарі виявляли лише людей, у яких коронавірус протікав в складній формі.

    Раніше міжнародна група вчених Всесвітньої організації охорони здоров'я припускає, що Covid-19 міг циркулювати за межами китайського міста Вухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Вухань.

    Нагадаємо, зараз у світі поширюється кілька видів нових штамів коронавірусу, серед яких мутований Covid з Британії, ПАР, Бразилії та Японії. При цьому у ВООЗ заявили, що географія нових штамів коронавірусу розширилася. Тільки «британський» Covid виявили вже в 86 країнах.

    До слова, британський уряд запровадив десятиденний карантин для всіх мандрівників, які прибули в країну.

    19 січня у Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19.

    Як повідомлялося, Британія через снігопад закрила чотири центри вакцинації від Covid-19.

    Теги: карантин ВООЗ коронавірус
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