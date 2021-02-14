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    У світі

    Німеччина частково закрила кордони через мутацію коронавірусу

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    На кордоні між Німеччиною та Чехією - Німеччина частково закрила кордони через мутацію коронавірусу
    На кордоні між Німеччиною та Чехією
    Фото: DW

    Рух потягів та автобусів через кордони зупинено

    Німеччина виставила контрольні пости на кордоні з Чехією та австрійською федеральною землею Тироль, які визнано «регіонами, де поширена мутація коронавірусу».

    Про це повідомляє DW.

    Федеральна поліція Німеччини у ніч на неділю, 14 лютого, виставила пости на прикордонних переходах між Баварією, а також Саксонією та Чехією і австрійською федеральною землею Тироль.

    У Німеччині ці регіони вважають небезпечними через поширену мутацію коронавірусу.

    На дорогах немає загороджень, але поліцейські зупиняють автомобілі та перевіріяють у водіїв мету подорожі.

    Рух потягів та автобусів через кордони зупинено.

    Кордон дозволено перетинати лише працівникам медичної сфери або тим, хто працює на підприємствах «критичної інфраструктури», а також водіям вантажівок та тим, хто їде не похорон.

    При цьому поліцейським треба пред’явити негативний тест на коронавірус.

    Нагадаємо, у Польщі при перетині кордону скасували обов’язковий карантин для іноземних громадян за наявності негативного тесту на коронавірусну інфекцію Covid-19.

    Теги: Німеччина поліція карантин
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