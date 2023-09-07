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Азербайджан накопичує війська поблизу кордону з Вірменією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Азербайджан накопичує війська поблизу кордону з Вірменією
Нікол Пашинян заявив, що Вірменія готова і прагне підписати угоду про мир
фото з відкритих джерел

Військово-політична ситуація між Вірменією і Азербайджаном значно погіршилася

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що кількаденне нарощення присутності військ Азербайджану може спричинити чергову хвилю ескалації на кордонах з невизнаним Нагірним Карабахом і Вірменією. Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Пашинян зазначив, що військово-політична ситуація у регіоні значно погіршилася. Причиною тому, на думку вірменського прем'єра, є кількаденне накопичення сил Азербайджану вздовж лінії розмежування з Нагірним Карабахом та кордону з Вірменією. Він вважає, що Азербайджан може готувати «нову збройну провокацію» і уже закликав міжнародну спільноту відреагувати, щоб «запобігти новій війні».

Крім того, прем’єр Вірменії наголосив, що Єреван продовжує підтримувати досягнуті домовленості у Брюсселі та Празі у 2021 та 2023 роках. 

«На основі всього цього Вірменія готова і прагне підписати угоду про мир і врегулювання відносин з Азербайджаном. Ми є прихильниками мирного порядку денного», – резюмував Пашинян.

Нагадаємо, після заяв влади Вірменії про помилковість рішення покладатися виключно на РФ для гарантування безпеки, стало відомо, що країна братиме участь у спільних військових вірмено-американських навчаннях Eagle Partner 2023. Навчання пройдуть в рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня.

Теги: війна Азербайджан Нікол Пашинян Вірменія

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