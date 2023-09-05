Вірменія вперше з початку повномасштабної війни надала Україні гуманітарну допомогу – ЗМІ

У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цю інформацію

Про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом

Вірменія направила в Україну гуманітарну допомогу вперше з початку розв’язаної Росією повномасштабної війни. Про це повідомляє Радіо Азатутюн із посиланням на джерела.

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Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться, поки невідомо.

За словами співрозмовників ЗМІ, про гуманітарну допомогу Україні Єреван офіційно оголосить найближчим часом.

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У МЗС та уряді Вірменії поки що офіційно не коментують цю інформацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.

Також Пашинян стверджував, що Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що хотів би обговорити роботу російських миротворців у Нагірному Карабаху.

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Як відомо, Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти мирний договір.

До слова, зараз уряд Вірменії вимушений визнати Карабах територію Азербайджану. Політичні сили у Вірменії, які розуміють, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян буде змушений підписати мирний договір із Азербайджаном, розраховують потім його скинути за допомогою Росії.