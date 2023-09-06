Вірменія кличе до себе війська США після істерики Путіна

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань

Після заяв влади Вірменії про помилковість рішення покладатися виключно на РФ для гарантування безпеки, країна братиме участь у спільних військових вірмено-американських навчаннях Eagle Partner 2023. Навчання пройдуть в рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня. Про це повідомляє пресслужба міноборони Вірменії.

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Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між сторонами, що конфліктують, при виконанні миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у галузі управління та тактичної комунікації, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до планових оцінок «Концепції оперативного потенціалу» програми НАТО «Партнерство заради миру».

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Міноборони Вірменії наголосило, що в рамках підготовки до миротворчих місій підрозділи, які готуються до міжнародних миротворчих операцій, регулярно беруть участь в аналогічних спільних військових навчаннях у країнах-партнерах.

Як повідомлялося, на початку року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вважає недоцільним проведення навчань ОДКБ на своїй території цього року. Пізніше він припустив, що Вірменія може ухвалити рішення про припинення або заморожування членства в ОДКБ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою. В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Нікол Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах. Пашинян припустив, що Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською. На слова прем'єра Вірменії істерично відреагували у Кремлі. Там зазначили, що Росія є «абсолютно невід'ємною складовою регіону Південного Кавказу, тому нікуди вона йти не може». Зокрема, у Кремлі вважають, що РФ «відіграє послідовну, дуже важливу роль у стабілізації обстановки та деконфліктингу в регіоні та продовжуватиме її грати».