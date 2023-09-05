Прем'єр Вірменії звинуватив Росію в безпомічності. Кремль істерично відреагував

Пашинян (ліворуч) заявив, що політика Вірменії, яка покладається виключно на РФ для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою

Нікол Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою. Про це пише Reuters.

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В інтерв'ю італійській газеті La Repubblica Нікол Пашинян звинуватив Росію в неспроможності забезпечити безпеку Вірменії в умовах агресії з боку сусіднього Азербайджану щодо регіону Нагірний Карабах. Пашинян припустив, що Москва, яка має оборонну угоду з Вірменією та має там військову базу, не вважає його країну достатньо проросійською.

На думку прем'єра, Росія покидає регіон Південного Кавказу. Тому, за словами Пашиняна, Єреван намагається диверсифікувати заходи безпеки, посилаючись на зв’язки з Євросоюзом і США, а також на спроби налагодити тісніші зв’язки з іншими країнами регіону.

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«Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% пов’язана з Росією, включно з закупівлею зброї та боєприпасів», – сказав Пашинян.

Прем'єр-міністр Вірменії додав, що наразі Росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів (для війни в Україні – «Главком»).

«І в цій ситуації зрозуміло, що навіть, маючи бажання, Російська Федерація не може задовольнити потреби безпеки Вірменії. Цей приклад має продемонструвати нам, що залежність лише від одного партнера в питаннях безпеки є стратегічною помилкою», – наголосив Пашинян.

На слова прем'єра Вірменії відреагували у Кремлі. Про це повідомив російський пропагандистський Telegram-канал.

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У Кремлі зазначили, що Росія є «абсолютно невід'ємною складовою регіону Південного Кавказу, тому нікуди вона йти не може».

Зокрема, у Кремлі вважають, що РФ «відіграє послідовну, дуже важливу роль у стабілізації обстановки та деконфліктингу в регіоні та продовжуватиме її грати».

«Запорука успіху у врегулюванні – дотримання положень тристоронніх домовленостей. Так, після них відбулися нові події, які злегка змінили обстановку, але Росія не збирається згортати свою діяльність і залишається гарантом безпеки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Пашинян стверджував, що Російська Федерація через свої дії або бездіяльність на Південному Кавказі віддаляється від нього.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що хотів би обговорити роботу російських миротворців у Нагірному Карабаху.

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Як відомо, Вірменія та Азербайджан вже до кінця цього року можуть укласти мирний договір.

До слова, зараз уряд Вірменії вимушений визнати Карабах територію Азербайджану. Політичні сили у Вірменії, які розуміють, що прем'єр-міністр Нікол Пашинян буде змушений підписати мирний договір із Азербайджаном, розраховують потім його скинути за допомогою Росії.