Батько бив голими руками: в Індонезії крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика

В Індонезії виловили 26-фунтового крокодила, який проковтнув 8-річного хлопчика

Рептилію змогли спіймати лише наступного дня

В Індонезії крокодил цілком проковтнув 8-річну дитину. Рептилію змогли спіймати лише наступного дня.

Про це повідомляє видання The Sun.

В Індонезії виловили 26-фунтового крокодила, який проковтнув 8-річного хлопчика. Тіло дитини дістали зі шлунку рептилії.

Повідомляється, що хлопчик із татом рибалили поблизу села Муарі Бенгалон. Величезна рептилія схопила дитину і потягла у воду. Батько хлопчика, побачивши крокодила довжиною 26 футів (шість метрів), який тягнув його сина, поплив за рептилією і почав бити її кулаками, щоб спробувати звільнити дитину.

Тварина проковтнула маленького хлопчика цілим, навіть не пережовуючи.

Крокодила-вбивцю виловили наступного дня. Тіло дитини зі шлунка тварини дістали цілим.