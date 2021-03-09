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    Батько бив голими руками: в Індонезії крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика

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    В Індонезії виловили 26-фунтового крокодила, який проковтнув 8-річного хлопчика - Батько бив голими руками: в Індонезії крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика
    В Індонезії виловили 26-фунтового крокодила, який проковтнув 8-річного хлопчика
    Фото: VIRALPRESS

    Рептилію змогли спіймати лише наступного дня

    В Індонезії крокодил цілком проковтнув 8-річну дитину. Рептилію змогли спіймати лише наступного дня.

    Про це повідомляє видання The Sun.

    В Індонезії виловили 26-фунтового крокодила, який проковтнув 8-річного хлопчика. Тіло дитини дістали зі шлунку рептилії.

    Повідомляється, що хлопчик із татом рибалили поблизу села Муарі Бенгалон. Величезна рептилія схопила дитину і потягла у воду. Батько хлопчика, побачивши крокодила довжиною 26 футів (шість метрів), який тягнув його сина, поплив за рептилією і почав бити її кулаками, щоб спробувати звільнити дитину.

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    Батько бив голими руками: в Індонезії крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика
    Батько бив голими руками: в Індонезії крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика
    Батько бив голими руками: в Індонезії крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика
    Батько бив голими руками: в Індонезії крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика
    Фото: VIRALPRESS

    Тварина проковтнула маленького хлопчика цілим, навіть не пережовуючи.

    Крокодила-вбивцю виловили наступного дня. Тіло дитини зі шлунка тварини дістали цілим.

    Теги: діти Індонезія тварини
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