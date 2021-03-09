Батько бив голими руками: в Індонезії крокодил повністю проковтнув 8-річного хлопчика
Рептилію змогли спіймати лише наступного дня
В Індонезії крокодил цілком проковтнув 8-річну дитину. Рептилію змогли спіймати лише наступного дня.
Про це повідомляє видання The Sun.
В Індонезії виловили 26-фунтового крокодила, який проковтнув 8-річного хлопчика. Тіло дитини дістали зі шлунку рептилії.
Повідомляється, що хлопчик із татом рибалили поблизу села Муарі Бенгалон. Величезна рептилія схопила дитину і потягла у воду. Батько хлопчика, побачивши крокодила довжиною 26 футів (шість метрів), який тягнув його сина, поплив за рептилією і почав бити її кулаками, щоб спробувати звільнити дитину.
Тварина проковтнула маленького хлопчика цілим, навіть не пережовуючи.
Крокодила-вбивцю виловили наступного дня. Тіло дитини зі шлунка тварини дістали цілим.