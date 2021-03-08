Водій маршрутного автобуса на Львівщині виштовхав із салону доньку загиблого воїна АТО (відео)

Свідки інциденту вимагають покарати водія, що образив доньку загиблого Миколи Мінька

Водій маршрутного автобусу на Львівщині відмовився перевозити за посвідченням доньку загиблого воїна АТО Діану Мінько і вигнав її з автобуса. Як повідомляє сайт molbuk.ua, інцидент стався в рейсовому автобусі сполученням Бітля–Львів.

Пригода викликала шквал обурення в мережі. Батько дівчини Микола Мінько загинув 6 квітня 2015 року у селищі Борівське поблизу Сєвєродонецька.

Дівчина розповіла, що, коли вона зайшла в автобус й показала водієві посвідчення «члена сім'ї загиблого», той вигнав її з салону.

«Коли я зайшла в маршрутку і показала цьому водієві посвідчення, він сказав до мене: «Та йди звідси з тим посвідченням». Я перепрошую, куди йти? Що я вам такого зробила? Ви мене на горбі везете? І це вже не перша така ситуація!» – написала дівчина.

Мінько додала, що віддала б усе, щоб її батько був живий, а вона не мала такого посвідчення.

«Шановний пане водій, якщо ви зараз це читаєте, то я хочу Вам побажати, щоб ваші діти ніколи не мали такого посвідчення, як маю я. Бувайте здорові і вдалих пошуків роботи», – підсумувала дівчина.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому колишні бійці полку «Азов», третього полку 55 артилерійської бригади та інших добровольчих підрозділів покарали водія маршрутки №113, який відмовився безкоштовно везти ветерана АТО. 18 ветеранів одночасно сіли до маршрутки №113 на кінцевій зупинці і їздили з водієм на всьому маршруті безкоштовно.